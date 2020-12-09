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Alkol yasağı neden getirildi?

Hafta sonu tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gelen alkol yasağının nedenleri hakkın bilgileri haberimizde derledik.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:55
Alkol yasağı neden getirildi?
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Tüm dünyada ve ülkemizde süren covid-19 salgınına karşı hükümetler tedbirleri çoğaltmaya devam ediyor. Hafta içi saat 21.00’den sonra sokağa çıkmanın yasak olduğu, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkmanın yasak olduğu genelgeyi İçişleri Bakanlığı 81 şehrin valiliklerine gönderdi. Bu genelgenin alkol yasağı ile alakalı kısıtlamalarda var.

Alkol yasağı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacağı günlerde acil ihtiyaçlar için açık tutulmasına izin verilen bakkal, kuruyemiş ve marketlerde hafta sonu alkol satılmayacağı yazısı gönderdi.

Bu yasağın nedeni olarak bakanlık yetkilileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından ötürü kapalı tutulan tekel bayilerinin oluşacak haksız rekabet korunmasını sağlamak olduğunu belirttiler.



Son Güncelleme: 10.12.2020 01:15
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Anahtar Kelimeler:
Alkol YasağıHafta SonuSokağa çıkma Yasağı
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