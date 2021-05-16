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Alkol satışındaki yasaklar ne zaman sona eriyor? Kısıtlamaların ardından alkol satışı serbest olacak mı?

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 gün süren tam kapanma 17 Mayıs 2021’de sona eriyor. Yarın bitecek olan kısıtlamaların ardından alkol satışındaki yasağın kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre alkol satışındaki yasak kalkacak mı merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:27
Alkol satışındaki yasaklar ne zaman sona eriyor? Kısıtlamaların ardından alkol satışı serbest olacak mı?
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İçişleri Bakanlığı Ramazan ayında yayınladığı bir genelge ile alkol satışına ek olarak tüm market ve süpermarketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim vb. gibi temel ihtiyaç dışında kalan ürünlerin satışını yasaklamıştı. 17 günlük tam kapanma süresinin yarın dolmasının ardından İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme kapsamında yeni genelge yayınladı.

Alkol satışı yasak mı?

Yeni genelgede kapanma süresinin bitiminden itibaren alkol satışının salgın ile mücadele kapsamında tüm tedbirlere uyması kaydıyla hafta içleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılabileceği açıklandı. Hafta sonları ise alkol satışındaki yasaklar devam edecek ayrıca yeni genelge kapsamında alkollü mekânların kapalı olacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelgeAlkol Satışı
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