Alkol satışındaki yasaklar ne zaman sona eriyor? Kısıtlamaların ardından alkol satışı serbest olacak mı?

Alkol satışı yasak mı?

İçişleri Bakanlığı Ramazan ayında yayınladığı birilena ek olarak tüm market ve süpermarketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim vb. gibi temel ihtiyaç dışında kalan ürünlerin satışını yasaklamıştı. 17 günlük tam kapanma süresinin yarın dolmasının ardından İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme kapsamında yeni genelge yayınladı.

Yeni genelgede kapanma süresinin bitiminden itibaren alkol satışının salgın ile mücadele kapsamında tüm tedbirlere uyması kaydıyla hafta içleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılabileceği açıklandı. Hafta sonları ise alkol satışındaki yasaklar devam edecek ayrıca yeni genelge kapsamında alkollü mekânların kapalı olacağı bildirildi.