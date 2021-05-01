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Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?

Kabine toplantısından alınan tedbirler çerçevesinde belli başlı kurallar hayatımıza dahil oldu. Bunlardan en önemlisi de 17 Mayısıs’ a kadar olan tam kapanmadır. Bunun yanı sıra halk alkol satışının devam edip etmediğini de merak ediliyor. İçişleri bakanı Süleyman soylu bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Alkol Satışı yasağı devam ediyor mu? Alkol satışı için yasaklar kalktı mı? Alkol satışı konusunda son durum nedir? İşte merak edilen o sorunun ayrıntıları...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:59
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
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Ramazan Bayramı sonuna kadar yani 17 gün sürecek tam kapanmayla ilgili olarak vatandaş alkol satışlarının yasaklılığını araştırıyor. İşte bu soruların yanıtı.

Süleyman Soylu tam kapanma alkol yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi:

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakârlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İçki yasağı ne zaman başlıyor?

Tam kapanmanın başladığı tarih olarak bilinen 29 Nisan 19.00'da alkol yasağının hayata geçirilmiş olması demektir.

Alkol satışı yasağı kalktı mı?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise , Twitter'dan yaptığı paylaşımdan alkol yasağının satışının kaldırıldığını duyurdu akıllarda oluşan bu kafa karışıklığı henüz son durumda bir netlik kazanmadığını gösteriyor.




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:59
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Tamkapanma17mayısAlkolSüleymanSoylu
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