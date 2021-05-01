Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?

Ramazan Bayramı sonuna kadar yani 17 gün sürecek tam kapanmayla ilgili olarak vatandaş alkol satışlarının yasaklılığını araştırıyor. İşte bu soruların yanıtı.

Süleyman Soylu tam kapanma alkol yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi:

İçki yasağı ne zaman başlıyor?

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakârlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Tam kapanmanın başladığı tarih olarak bilinen 29 Nisan 19.00'da alkol yasağının hayata geçirilmiş olması demektir.

Alkol satışı yasağı kalktı mı?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise , Twitter'dan yaptığı paylaşımdan alkol yasağının satışının kaldırıldığını duyurdu akıllarda oluşan bu kafa karışıklığı henüz son durumda bir netlik kazanmadığını gösteriyor.