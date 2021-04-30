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Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı, alkol satış yasağı ile ilgili bazı sitelerde yer alan yanlış bilgilendirmeleri içeren haberler hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Bakanlık, resmi kurumların haricinde yapılan tüm açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini açıklamasında usulünce belirtti.

30 Nisan 2021 Cuma 16:09
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
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Tam kapanma süreci içerisinde alkol ürünleri satan işyerlerinin kapalı olacağı ve alkol satışı yapılmayacağı konusunda yapılan açıklama kamuoyunu günlerdir meşgul etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu yasak kararına ilişkin yaptığı konuşmasında genelgenin çok açık olduğu ve alkol satış yerlerinin istisnalar içinde yer almadığını belirterek bu açıdan kendilerine herhangi bir muafiyet olmadığı ifadelerine yer vermişti.

Bugün, sosyal medya hesaplarında ve bir çok intenet sitelerinde Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı tarafında yapılan açıklama yer aldı. Özgür Aybaş'ın açıklamasında alkol satış yasağının kaldırıldığına dair yayınladığı sözler üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın gündemine oturan alkol satışıyla ilgili yasağın kalktığına yönelik paylaşımlar hakkına flaş bir açıklamada bulundu. Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin yanlış bilgilendirme içerdiğini ve bununla ilgili de gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tam kapanma süreci içerisinde yapılacak olan kısıtlamalara yönelik tüm bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına karşılık ilgili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilirken, resmi kurumlar harici yapılan tüm haberlere vatandaşların itibar etmemesi istendi.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:09
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