Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

Tam kapanma süreci içerisinde alkol ürünleri satan işyerlerinin kapalı olacağı ve alkol satışı yapılmayacağı konusunda yapılan açıklama kamuoyunu günlerdir meşgul etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu yasak kararına ilişkin yaptığı konuşmasında genelgenin çok açık olduğu ve alkol satış yerlerinin istisnalar içinde yer almadığını belirterek bu açıdan kendilerine herhangi bir muafiyet olmadığı ifadelerine yer vermişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tam kapanma süreci içerisinde yapılacak olan kısıtlamalara yönelik tüm bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına karşılık ilgili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilirken, resmi kurumlar harici yapılan tüm haberlere vatandaşların itibar etmemesi istendi.