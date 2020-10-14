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Alışverişten dönen baba, iki çocuğunun gözü önünde kurşunlandı

Zonguldak'ta çocuklarıyla birlikte alışverişten dönen 43 yaşındaki Şaban Köroğlu, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokak ortasında kurşunlandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:59
Alışverişten dönen baba, iki çocuğunun gözü önünde kurşunlandı
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Zonguldak’ta saat 19.00 sularında Meşrutiyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iki çocuğuyla alışverişten dönen Şaban Köroğlu, çocuklarının gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köroğlu’nu hastaneye kaldırdı. 43 yaşındaki Şaban Köroğlu’nun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.


Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken Köroğlu’nu vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:59
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBabaÇocukKurşun
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