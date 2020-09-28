Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! İşte usta oyuncunun son durumu

Usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Kadıköy’de özel hastanede ameliyata alınan Sürmeli'nin ameliyatının başarılı geçtiği belirtiliyor.

Hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen usta oyuncu sevenleri de yalnız bırakmadı.

Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızı Gül hastaneye gelip usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Sürmeli kimdir?

7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl’de dünyaya gelen Zaza asıllı Türk sinema oyuncusu Ali Sürmeli, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Deli Yürek dizisiyle tanınan Sürmeli, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza dayı karakteriyle isminden söz ettirmeyi başarmıştır.