Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?

Pandeminin başlaması ile birlikte hastalanan vatandaşlarımız artmaya başladı. Bununla birlikte aramızdan ayrılan bir çok ünlü isim oldu. Yakın zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş bu hastalığa yakalanmış hastalığı yenmiş ama yine de vafat etmişti.

Özellikle devlet büyüklerinin devamlı halkla iç içe olması yoğun bir şekilde programlarına devam etmesi virüse karşı tedbirsiz kalmalarına neden oluyor. Virüse yakalanlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanıilk önce evde dinlenmeye geçse de şimdi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılması ile birlikte sosyal medyada sevenleri tarafından bir panik havası oldu. Acaba hastalığı ağır mı geçiriyor diye söylentiler çıkmaya başladı. Bu söylentiler ile beraber geçmiş olsun mesajları sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başlandı. Peki Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar.

6 Mart tarihinde enfekte olan Ali Erbaş önlem amaçlı hastaneye yatırıldı. Yapılan açıklamada Ali Erbaş'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.