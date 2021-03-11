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Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte virüs bulaşanlar kervanına Diyanet İşler Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'ta katıldı. Erbaş yoğun programı sırasında virüse yakalandı. Peki Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar.

11 Mart 2021 Perşembe 13:50
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
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Pandeminin başlaması ile birlikte hastalanan vatandaşlarımız artmaya başladı. Bununla birlikte aramızdan ayrılan bir çok ünlü isim oldu. Yakın zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş bu hastalığa yakalanmış hastalığı yenmiş ama yine de vafat etmişti. 

Özellikle devlet büyüklerinin devamlı halkla iç içe olması yoğun bir şekilde programlarına devam etmesi virüse karşı tedbirsiz kalmalarına neden oluyor. Virüse yakalanlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk önce evde dinlenmeye geçse de şimdi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılması ile birlikte sosyal medyada sevenleri tarafından bir panik havası oldu. Acaba hastalığı ağır mı geçiriyor diye söylentiler çıkmaya başladı. Bu söylentiler ile beraber geçmiş olsun mesajları sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başlandı. Peki Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar.

6 Mart tarihinde enfekte olan Ali Erbaş önlem amaçlı hastaneye yatırıldı. Yapılan açıklamada Ali Erbaş'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşKoronavirüs
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