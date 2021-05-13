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Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi

Ramazan Bayramı’nın namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş minbere geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine kılıç ile çıktı. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi üzerine ilk bayram namazı bugün kılındı. Bayram heyecanı namaz ile başlarken Erbaş tarafından kılıç da gündeme geldi. İşte konu hakkında merak edilenler

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:52
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
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Geçtiğimiz zamanlar da Danıştay 10.Dairesi’nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair karar 24 Kasın 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından Diyanete devredilen Ayasofya cami dönüştürüldü. İlk namaz büyük ilgi ile vatandaşlara temmuz ayında kılındı.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi üzerine ilk kez bayram namazı bugün kılındı. Namaz da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbesini elindeki kılıç ile vermesi de geçen senelerden olduğu gibi herkes tarafından normal karışlandı. Neden kılıç ile hutbe verildiğini de birçok vatandaş tarafından merak edildi.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:52
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Anahtar Kelimeler:
HutbeCami
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