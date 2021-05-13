Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi

Geçtiğimiz zamanlar da Danıştay 10.Dairesi’nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair karar 24 Kasın 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından Diyanete devredilen Ayasofya cami dönüştürüldü. İlk namaz büyük ilgi ile vatandaşlara temmuz ayında kılındı.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi üzerine ilk kez bayram namazı bugün kılındı. Namaz da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbesini elindeki kılıç ile vermesi de geçen senelerden olduğu gibi herkes tarafından normal karışlandı. Neden kılıç ile hutbe verildiğini de birçok vatandaş tarafından merak edildi.