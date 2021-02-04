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Aleyna Çakır davasında Türkiye'nin beklediği DNA raporu çıktı! Sperm örnekleri..

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili açılan davada, beklenile Adli Tıp Raporu çıktı. Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın otopsisinde tespit edilen doku ve sperm örneklerinin katil zanlısı olarak yargılanan Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:08
Aleyna Çakır davasında Türkiye'nin beklediği DNA raporu çıktı! Sperm örnekleri..
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3 Haziran günü Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan ve kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlısı olarak yakalan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesinin hemen ardından serbest bırakılmıştı. Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olayda açılan davada mahkeme genç kızın ailesinin itirazları üzerine kızlarının ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un doku ve sperm öneklerinin alınması hükmünü vermişti.

Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen Adli Tıp raporunda ise Sema Esen'in tınakları ve vajinal frotisinde sperm bulunduğu ve bu öneklerin karşılaştırmalarında ise katil zanlısı olarak yargılanan Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendiği bildirildi.

Mahkemeye sunulacak olan raporda ayrıca, Sema Esen'in asılması dışında vücudunda tespiti yapılan belirtilerle birlikte iç muayenesi sırasında kafatasında herhangi bir kırık, iç kanama gibi harabiyet rastlanılmadığı belirtildi. Kişinin asılması dışında travmatik bir durumla öldüğünün delillerine de rastlanılmadığının belirtildiği raporda kanındaki alkol düzeyinin de tek başına bir ölüm gerçekleştiremeyeceği vurgulandı. Genç kadının zehirlenme sonucu ölümün gerçekleşmediği tıbbi olarak kaydedilirken ölümün asılma sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi.

DNA ÖRNEKLERİ ÜMİTCAN UYGUN'A AİT!

Rapor hazırlanmasına yönelik yapılan incelemelerde Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in vücudunda tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile eşleştiği belirtilirken Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, yaptığı açıklamasında verilen raporla birlikte Ümitcan Uygun'un mahkemeye verdiği ifadelerin gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmadığının görüldüğünü söyledi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:08
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Aleyna Çakırümitcan UygunSema EsenAdli Tıp RaporuDNA örnekleri
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