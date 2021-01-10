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Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, canlı yayında uyuşturucu kullandı! Polis yaka paça gözaltına aldı

Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi ve cinayetin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, canlı yayında uyuşturucu madde kullandı. Görüntülerin tepki toplaması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

10 Ocak 2021 Pazar 15:28
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, canlı yayında uyuşturucu kullandı! Polis yaka paça gözaltına aldı
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Haziran ayında Ankara Keçiören’deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü tüm Türkiye’de gündem olmuştu. Baş şüpheli olan Ümitcan Uygun herhangi bir ceza almamasının yanı sıra sosyal medya fenomenliğine soyundu. Uygun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında uyuşturucu madde kullandı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Bir kız arkadaşıyla canlı yayın açarak sentetik uyuşturucu madde kullanan Ümitcan Uygun’un rahat tavırları herkesin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise duruma tepki gösterdi. Kız arkadaşının elinden uyuşturucu içen Uygun, arkadaşının ‘’İlk defa mı içiyorsun?’’ sorusuna ‘’Dalga mı geçiyorsun?’’ diyerek daha önce de uyuşturucu kullandığını kabul etti. Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Çakır’ın geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabının şifresi çalınmış ve birçok kadınla olan konuşmaları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Aleyna Çakır’ın otopsi raporu 7 ayın sonunda nihayet çıkmış ve genç kadının asılma sonucu öldüğü kesinleşmişti.

Yaka paça gözaltına alındı!

Canlı yayında uyuşturucu madde kullanan Ümitcan Uygun, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alındı. 



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakırümitcan UygunUyuşturucuGözaltı
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