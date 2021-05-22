Alanya'da ormanlık alanda yangın meydana geldi

Antalya’ya bağlı Alanya ilçesinde huzurevine yakın bir bölgede yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Antalya’ya bağlı Alanya ilçesi Büyükhasbahçesi Mahallesi Bektaş Caddesi’nde yaşandı. Saat 19.00 sularında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Alanya İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. Helikopter, arazöz ve itfaiye ekiplerinin desteği ile yangın söndürme çalışmaları sonuç verdi ve yangın söndürüldü. Ormanlık arazinin yakınında bulunan huzurevinin sakinleri yangın sebebi ile panik ile olanları izledi.

Üç dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.