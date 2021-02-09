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Alanya'da haklarından kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 kişi yakalandı

Alanya’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 hükümlü hakkında operasyon başlatıldı. 3 hükümlü yapılan operasyonda yakalandı.

09 Şubat 2021 Salı 16:01
Alanya'da haklarından kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 kişi yakalandı
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Alanya’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu kararın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

3 kişi hakkında 7 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 kişinin adresleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda söz konusu üç kişi yakalandı. Hüküm almış üç kişinin nitelikli yağma, hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından ceza almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:01
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Anahtar Kelimeler:
AlanyaHükümHapis Cezası
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