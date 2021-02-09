Alanya'da haklarından kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 kişi yakalandı

Alanya’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu kararın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
3 kişi hakkında 7 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 kişinin adresleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda söz konusu üç kişi yakalandı. Hüküm
almış üç kişinin nitelikli yağma, hırsızlık ve silahlı yağma suçlarından ceza almıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 16:01
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