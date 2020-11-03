Alanya'da gezinti teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gezinti teknesi kayalık alana geldiğinde battı. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı yapmış olduğu açıklamada 37 kişinin kurtarıldığını aktarırken 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde turist grubunu gezdiren bir gezinti teknesi kıyıya yaklaştığı sırada devrildi. Tekne alabora olurken denize atlayan kişiler kıyıya yüzerken bazı kişiler ise yetkililer tarafından kurtarıldı. Rus uyruklu oldukları öğrenilen kafilenin 32 yolcu ve 5 çalışan kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alanya Kalesi yakınlarında turist kafilesi taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, öğle saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Devrilme esnasında deniz atlayan yolculardan bir kısmı kıyıya yüzerek geçerken bir kısmı ise kurtarılmayı bekledi. Olay sırasında kaybolan bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

1 TURİST ÖLDÜ, 32 TURİST VE 5 MÜRETTABAT KURTARILDI

Konu hakkında yapılan açıklamada ise öğle saatlerinde 112 Acil Çağrıya gelen ihbarda bir teknenin battığı ve 1 kişinin kayıp olduğu haberi geldi.

İhbar sonrasında denizden Sahil Güvenlik botları görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik tarafından 32 yolcu kurtarılmış ve ölen vatandaşın cesedi ise 112 Acil Çağrı merkezi ekiplerine teslim edildi.