Aksungur'a yeni görev! Yangınla mücadele görev alacak

Aksungur İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu'ndan (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) Aksungur, TAI'nin Ankara tesisinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlandırılacak olan Aksungur, Orman İşletmesi tarafından yangınla mücadele alanında kullanılacak.Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız uçuşta havada kalma rekorunu kırdı.

ANKA platformunu temel alan ve sadece 18 ayda geliştirilen Aksungur İHA, çok maksatlı istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini kesintisiz olarak gerçekleştirebilme yeteneğine sahip ve yüksek faydalı yük kapasitesi olan SATCOM’la çapraz görüş operasyonlarında esneklik sağlamaktadır.