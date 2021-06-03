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Aksungur'a yeni görev! Yangınla mücadele görev alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu tarafından geliştirilen Aksungur'un yeni görevi belli oldu. Aksungur İHA'nın yeni görevi nedir? Aksungur İHA, Orman İşletmesi tarafından yangınla mücadele görev alacak. Bu haberimizde Aksungur İHA'ların yeni göreviyle ilgili detayları sizler için derledik. İşte Aksungur İHA'ların yeni görevi...

03 Haziran 2021 Perşembe 14:02
Aksungur'a yeni görev! Yangınla mücadele görev alacak
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Aksungur İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu'ndan (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) Aksungur, TAI'nin Ankara tesisinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlandırılacak olan Aksungur, Orman İşletmesi tarafından yangınla mücadele alanında kullanılacak.Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız uçuşta havada kalma rekorunu kırdı.

ANKA platformunu temel alan ve sadece 18 ayda geliştirilen Aksungur İHA, çok maksatlı istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini kesintisiz olarak gerçekleştirebilme yeteneğine sahip ve  yüksek faydalı yük kapasitesi olan SATCOM’la çapraz görüş operasyonlarında esneklik sağlamaktadır.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 14:02
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Aksungur İHAAksungur İHA Yeni Görev
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