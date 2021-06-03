Aksungur'a yeni görev! Yangınla mücadele görev alacak

Aksungur İHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu'ndan (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) Aksungur, TAI'nin Ankara tesisinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlandırılacak olan Aksungur, Orman İşletmesi tarafından yangınla mücadele alanında kullanılacak.Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen Aksungur İHA, silahlı ve silahsız uçuşta havada kalma rekorunu kırdı.
Son Güncelleme: 03.06.2021 14:02