Aksu Çayı’nda kaybolan gençten acı haber! Gencin cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre Aksu ilçesinde yer alan Boztepe Mahallesi’nde arkadaşları ile birlikte çay kenarına giden 19 yaşındaki Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutan kişilerin yanına gitmek için suya girdi. Karşıya geçen fakat daha sonra yorulan ve çırpınmaya başlayan genç sudan çıkamadı. Olay anını gören arkadaşları Yıldız’ın ailesine haber verdi.
Deniz polisi ve Sahil Güvenlik olay yerine gelmesinin ardından yarım saatlik arama sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı. Adnan Yıldız’ın ailesi acı içerisinde gencin kıyafetlerine sarılırken Yıldız’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 21:03