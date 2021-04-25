Aksu Çayı’nda kaybolan gençten acı haber! Gencin cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre Aksu ilçesinde yer alan Boztepe Mahallesi’nde arkadaşları ile birlikte çay kenarına giden 19 yaşındaki Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutan kişilerin yanına gitmek için suya girdi. Karşıya geçen fakat daha sonra yorulan ve çırpınmaya başlayan genç sudan çıkamadı. Olay anını gören arkadaşları Yıldız’ın ailesine haber verdi.

Arkadaşlarının haberini alan baba Müslüm Yıldız, hemen olay yerine giderek 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelmeden gencin yakınları suya atladı ve Adnan Yıldız’ı aramaya başladı.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik olay yerine gelmesinin ardından yarım saatlik arama sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı. Adnan Yıldız’ın ailesi acı içerisinde gencin kıyafetlerine sarılırken Yıldız’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.