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Aksaray'da öğrencisini darp edip boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Aksaray'da ortaokul kademesinde matematik öğretmeni olan Ali Rıza Y., sınıftan alarak koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'yı önce yumruklarla darp etti sonra boğazını sıktı. Küçük çocuğu diğer sınıftaki öğretmen kurtardı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 23:48
Aksaray'da öğrencisini darp edip boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
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Geçtiğimiz gün Aksaray'daki Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda pes dedirten bir olay yaşandı. Ali Rıza Y. isimli bir matematik öğretmeni 5. sınıflara ders işlediği sırada T.K. isimli öğrencisini sınıftan yaka paça alarak koridora çıkardı. 

Koridorda öğrencisine yumruk atarak darp eden öğretmen, öfkesini kontrol edemedi ve öğrencisinin boğazına sıkmaya başladı. Dışardan gelen gürültüyü duyan yan sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü ise sınıfından koşarak çıktı ve meslektaşından dayak yiyen öğrenci T.K.'yı zor kurtardı. 

Diğer öğretmenlerde sınıflarından çıkarak olaya müdahale ederken darp edilen öğrenci bir alt kata indirildi. Yaşanan dehşet dolu olay sonrası öğrenci T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı ve Duran K. önce oğlunu hastaneye götürerek tedavi ettirdi daha sonra da darp raporu aldı. Oradan Cumhuriyet savcılığına giden Duran K. öğretmen Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu. 

Oğlunun 10 gün iş göremezlik raporu aldığını söyleyen baba Duran K., öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve öğretmenin gereken cezayı alması için de bu işin peşini bırakmayacağını belirtti. 

ÖĞRETMEN ALİ RIZA Y., AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise, savcılığa yapılan suç duyurusu sonrası matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin açığa alındığını bildirerek, öğretmenin derslerden el çektirildiğini ve hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.


Son Güncelleme: 22.12.2021 23:48
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Anahtar Kelimeler:
AksarayÖğretmenÖğrenciDarp
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