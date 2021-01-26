Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Aksaray’da uyuşturucu ticareti ihbarlarının artmasıyla ekipler harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar öncesi Jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 60 gram eroin maddesi, 4 adet uyuşturucu hap, 5 gram toz esrar, 10 gram kubar esrar, 18 gram metamfetamin, 1 gram skunk maddesi, 1 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ile pompalı av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam ederken, Aksaray Valiliği uyuşturucu ticaretine karşı il bazında operasyonların devam edeceği duyurdu.