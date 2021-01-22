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Aksaray'da bir aile sobadan çıkan gazdan zehirlendi

Aksaray Ortaköy'de yaşayan Hatice Özdemir ve Fahri Özdemir sobadan çıkan gazdan zehirlendi. Fahri Özdemir hayatını kaybederken eşi Hatice Özdemir ise hastaneye kaldırıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 13:31
Aksaray'da bir aile sobadan çıkan gazdan zehirlendi
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Aksaray’a bağlı Ortaköy ilçesinde sobadan gelen karbonmonoksit sebebi ile evde yaşayan bir kişi yaşamını yitirirken diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay Aksaray Ortaköy Bozkır köyünde yaşandı. Evlerindeki soba ile ısınan Fahri Özdemir ile Hatice Özdemir çifti sobadan sızan karbonmonoksit sebebi ile zehirlendi. Aileye ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen jandarma Fahri Özdemir ve Hatice Özdemir’i baygın vaziyette buldu.

İlk incelemeye göre Fahri Özdemir’in hayatını kaybettiği bildirilirken Hatice Özdemir ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
AksaraySoba
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