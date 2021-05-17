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Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için evi bastılar

Aksaray'ın Sevinçli köyünde yaşayan 20 yaşındaki genç ,15 yaşında olan Duygu C.'yi kaçırmak için yakınlarıyla kızın evini bastı. Eve silahla ateş açıp aileyi taş ve sopalarla darp ettiler. Jandarma olay yerine geldikten 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu haberimizde Aksaray'ın Sevinçli Köyü'nde yaşanan kız kaçırma olayıyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma girişimi detayları...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:33
Aksaray'da 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için evi bastılar
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Aksaray’a bağlı Sevinçli Köyü’nde yaşanan olayda, Umut Ş. İsimli 20 yaşında olan kişinin Ramazan Bayramı’nın 1.gününde  15 yaşındaki Duygu C.’yi kaçırdığı bildirildi.

Kaçırma olayının sonrasında durum jandarmaya bildirildi. Aksaray valisi Hamza Aydoğdu’nun yardımlarıyla kaçırılan kız kısa sürede bulundu ve aileye teslim edildi. 4 gün sonra kızı tekrar kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.’nin yeğeni olan Umut Ş. ,bu sefer kızın evini silahla bastı. Bu sırada evde olan kızın amcası C. , kızın kuzenleri olan Hidayet C. Ve Tufan E. İle karşılaştı. Umut Ş. Yakınlarıyla eve silahla ateş etmeye başladı.

Eve girmek isteyen Umut Ş ve yakınları, evdeki kişileri darp etti. Olayı duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma kısa sürede olay yerine geldi ve Umut Ş. Ve yakınları olan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

3 kişinin yaralı olduğu ve kızın amcası olan Ramazan C’.NİN durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralı kişilerin tedavisi Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.

Kızın ailesi köy muhtarından şikayetçi oldu.


Son Güncelleme: 17.05.2021 09:33
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