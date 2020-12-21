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Aksaray Emniyeti denetimlerini son teknolojiyle yapıyor!

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerde hangi tür uygulamalar yapılıyor? Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs denetimlerinde niçin drone kullanıyor? Vatandaşlar Aksaray Emniyet Müdürlüğünün denetimlerde kullandığı son teknolojiyi araştırıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:34
Aksaray Emniyeti denetimlerini son teknolojiyle yapıyor!
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Aksaray Emniyeti Sokağa Çıkma Yasağında Son Teknolojiyle Denetim Yapıyor!

Koronavirüs salgınından dolayı ülkenin dört bir yanında sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında sıkı önlemler ve denetimler gerçekleştiriyor.

Cadde ve sokaklarda görev yapan, devriye atan polis ekipleri bütün gün boyunca denetimlerini sürdürürken, özellikle caddelerde ve şehir merkezinde polis ekipleri trafik uygulamaları yaptı.

Uygulamaya takılan araçlar teker teker durduruldu. Bütün araç sürücüleri ve içerisinde bulunan yolculara muaf belgesi ve HES kodu sorgulamaları yapıldı.

Emniyet ekipleri şehirde gün boyu denetimlere devam edecek ve aralıksız sürdürecek. Denetimlerin olduğu uygulama noktaları drone ile görüntüleniyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:34
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Anahtar Kelimeler:
AksarayAksaray İl Emniyet MüdürlüğüDrone UygulamasıKoronavirüs
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