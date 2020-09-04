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Akrabalar arasında ki tartışma kanlı bitti! Bilanço 2 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa Viranşehir'de akraba iki aile arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahların konuştuğu kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

04 Eylül 2020 Cuma 23:17
Akrabalar arasında ki tartışma kanlı bitti! Bilanço 2 ölü 4 yaralı
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2 kardeşin can verdiği 4 kişinin ise yaralandığı aile kavgası Şanlıurfa Viranşehir'de meydana geldi.

İlçede yaşayan ve aralarında kan bağı bulunan iki aile bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeble tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte aile bireyleri sinirlerine hakim olamayarak birbirlerine taş,sopa ve silahlarla saldırdı.


Çıkan arbedeyi gören diğer vatandaşların ihbar etmesiyle kavga mahaline çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Hastanede doktoların tüm müdahalelerine rağmen kavga yaralan 2 kardeş Mehmet ve Sinan Geldi isimli vatandaşlar hayatını kaybetti. Kavgada çeşitli yerlerinden yararlanan 4 kişi ise tedavi altına alındı.

Polis kavga ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfa KavgaAkrabalar Arası Tartışma Kanlı Bitti
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