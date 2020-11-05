Akıncı, otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamladı

05 Kasım 2020 Perşembe 12:56
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde havalanan Akıncı
, bulunmayan uzak meydana otonom iniş ve kalkışını tamamladı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar
AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi’nde test faaliyetleri süren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 20 bin feette gerçekleştirdiği sistem tanımlama testleri sonrasında YKİ bulunmayan piste iniş ve kalkış kabiliyetinin testinin gerçekleştirilmesi için uzak meydana ulaştı.
YKİ, meydanda otonom iniş-kalkışını başarıyla tamamlayarak bir ilke imza atan AKINCI, Çorlu’ya geri dönüş yaptı.
Son Güncelleme: 05.11.2020 12:56
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