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Akıncı, otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA, otonom iniş-kalkışını bugün başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA bu anlamda bir ilke imza atmış oldu.

05 Kasım 2020 Perşembe 12:56
Akıncı, otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamladı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde havalanan Akıncı, bulunmayan uzak meydana otonom iniş ve kalkışını tamamladı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi’nde test faaliyetleri süren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 20 bin feette gerçekleştirdiği sistem tanımlama testleri sonrasında YKİ bulunmayan piste iniş ve kalkış kabiliyetinin testinin gerçekleştirilmesi için uzak meydana ulaştı.

YKİ, meydanda otonom iniş-kalkışını başarıyla tamamlayarak bir ilke imza atan AKINCI, Çorlu’ya geri dönüş yaptı.



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:56
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BayraktarAkıncı
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