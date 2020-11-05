Akıncı, otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde havalanan, bulunmayan uzak meydana otonom iniş ve kalkışını tamamladı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunanAKINCI Uçuş Eğitim Merkezi’nde test faaliyetleri süren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 20 bin feette gerçekleştirdiği sistem tanımlama testleri sonrasında YKİ bulunmayan piste iniş ve kalkış kabiliyetinin testinin gerçekleştirilmesi için uzak meydana ulaştı.

YKİ, meydanda otonom iniş-kalkışını başarıyla tamamlayarak bir ilke imza atan AKINCI, Çorlu’ya geri dönüş yaptı.