Akın akın geliyorlar,kapış kapış alıyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle Bulgaristan'ın Türkiye'ye seyahatlerde getirdiği PCR testi zorunluluğu ile 14 gün olan karantina uygulamasının 1 Eylül’de kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşları alışveriş için Edine’ye akın etmeye başladı.

Edine’ye gelmek için turlar düzenlenirken birçok Bulgar vatandaş özel araçları ile sabahın ilk ışıklarında gelip Edine’de bulunan Ulus Pazarına gelip gönüllerince alışveriş yapıyorlar. Esnaflar ise bu durumdan oldukça memnun. Yasakların kaldırılmasıyla hareketlenen esnafın işleri açıldı.

Bulgar halkının birçok şeyi bu pazardan aldığını belirten esnaf halinden oldukça mennun.Bulgar halkı Türkiye’yi oldukça uygun ve kaliteli bulduklarını söylerken sınır kapılarının açıldığını duyar duymaz geldiklerini söylediler.

Bulgar vatandaşlar Türkiye’den en çok yiyecek, kıyafet ve deterjan gibi ürünleri tercih ediyorlar. Ürün fiyatlarının Bulgaristan’a göre çok daha ucuz.