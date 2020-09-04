İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...

Akın akın geliyorlar,kapış kapış alıyorlar

Karantina uygulaması ve PCR test zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın ettiler.

04 Eylül 2020 Cuma 19:20
Akın akın geliyorlar,kapış kapış alıyorlar
Takip Et:

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle Bulgaristan'ın Türkiye'ye seyahatlerde getirdiği PCR testi zorunluluğu ile 14 gün olan karantina uygulamasının 1 Eylül’de kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşları alışveriş için Edine’ye akın etmeye başladı. 

Edine’ye gelmek için turlar düzenlenirken birçok Bulgar vatandaş özel araçları ile sabahın ilk ışıklarında gelip Edine’de bulunan Ulus Pazarına gelip gönüllerince alışveriş yapıyorlar. Esnaflar ise bu durumdan oldukça memnun. Yasakların kaldırılmasıyla hareketlenen esnafın işleri açıldı.


Bulgar halkının birçok şeyi bu pazardan aldığını belirten esnaf halinden oldukça mennun.Bulgar halkı Türkiye’yi oldukça uygun ve kaliteli bulduklarını söylerken sınır kapılarının açıldığını duyar duymaz geldiklerini söylediler.

Bulgar vatandaşlar Türkiye’den en çok yiyecek, kıyafet ve deterjan gibi ürünleri tercih ediyorlar. Ürün fiyatlarının Bulgaristan’a göre çok daha ucuz.



Son Güncelleme: 04.09.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanAlışveriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Samsun'da COVID-19 denetimleri artırıldı! Tüm gün sürecek
Samsun'da COVID-19 denetimleri artırıldı! Tüm gün sürecek
Konya'da kum fırtınası görüşü kapattı! Zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Konya'da kum fırtınası görüşü kapattı! Zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında

Popüler Haberler

Fox Tv Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman hangi tarihlerde olacak? Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz yaşı ve oynadığı diziler
Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Beni Bırakma Firuze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Masumlar Apartmanıler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu
Gebelikte cinsiyet ne zaman belli olur? Cinsiyeti nasıl belirlenir?
YDS/3 Sınavları ne zaman yapılacak? 2019 YDS başvuru ve sınav tarihleri
TOKİ Maraş Dulkadiroğlu çekilişi kura sonuçları açıklandı!
Fıratın doğusuna yapılan Operasyonun adı ‘Barış Pınarı’ mı?
Şehitler Tepesi neresidir? Şehitler tepesi ne anlama geliyor?
Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? 2020 Hangi durumlarda rapor parası alınır?
Toki için konut kredisi çekilir mi? 2020 bankaların Toki konut kredisi şartları
KYK kredi borcunun ödenmemesi durumunda ne olur? 2020 Kyk borçları silinecek mi?
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
HGS'siz Geçiş Yaptığımda Ne Olur? 2019 Hgs Etiketsiz Cezası Ne Kadar?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.