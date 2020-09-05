Akıllı otoyol Ankara-Niğde otoyolu açıldı! İşte ücretler

Dün belli bir kısmının açılığı gerçekleştirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nun beklenen ücret tarifesi açıklandı.

Toplamda 275 kilometresi yol 55 km’si bağlantı yolu olan akıllı otoyolun 4 saat olan Niğde-Ankara otoyol arası 2 saat 22 dakikaya inecek.1 ve 3. Kısımları açıldığı otoyolda Ankara Hamana-Şerefkoçhisar Acısı arası 48 TL,3. Kısım Aksaray Alayhan –Niğde Alın arası ulaşımda ise 25.5 tl ödeyecek.

Daha kullanıma açılmayan 2. Kesim ie kullanıma girdiğinde Ankara Alın -Niğde Alın gişesi 1. sınıf binek araç için 115 ,50 TL ücret ödemesi çıkacaktır.

TÜRKİYE'NİN EN AKILLI OTOYOLU

Ankara-Niğde Otoyolu, Ülkemizin en akıllı yolu olma özelliğine sahip Yerli ve milli imkanlarla üretilen otoyol üzerinde oluşan olayları Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara bağlanması ile birlikte , otoyolda oluşan her türlü tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre hem operatörlere hem de sürücülere uyarılar yapılacak.