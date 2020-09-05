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Akıllı otoyol Ankara-Niğde otoyolu açıldı! İşte ücretler

Akıllı otoyol Ankara-Niğde otoyolu 1. ve 3. kısım açılışları yapılırken merakla beklenen ücret tarifesi de belli oldu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 17:57
Akıllı otoyol Ankara-Niğde otoyolu açıldı! İşte ücretler
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Dün belli bir kısmının açılığı gerçekleştirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nun beklenen ücret tarifesi açıklandı.

Toplamda 275 kilometresi yol 55 km’si bağlantı yolu olan akıllı otoyolun 4 saat olan Niğde-Ankara otoyol arası 2 saat 22 dakikaya inecek.1 ve 3. Kısımları açıldığı otoyolda Ankara Hamana-Şerefkoçhisar Acısı arası 48 TL,3. Kısım Aksaray  Alayhan –Niğde Alın arası ulaşımda ise 25.5 tl ödeyecek.


Daha kullanıma açılmayan  2. Kesim ie kullanıma girdiğinde  Ankara Alın -Niğde Alın gişesi 1. sınıf binek araç için 115 ,50 TL ücret ödemesi çıkacaktır.

TÜRKİYE'NİN EN AKILLI OTOYOLU

Ankara-Niğde Otoyolu, Ülkemizin en akıllı yolu olma özelliğine sahip Yerli ve milli imkanlarla üretilen otoyol üzerinde oluşan olayları Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara bağlanması ile birlikte , otoyolda oluşan her türlü  tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre hem operatörlere hem de sürücülere uyarılar yapılacak.



Son Güncelleme: 05.09.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı OtoyolÜcretler
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