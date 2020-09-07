Akılamaz olay! Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu

Olay Ankara’da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan B. birlikte çalıştığı iş arkadaşı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesinde arkadaşı A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B., özel bir işi olduğunu söyleyerek, kısa sürede döneceğini belirtti.

A. Ö. bir süre sonra nakil aracının park edilen park yerinde olmadığını fark etti ve Ayhan B.'nin dönmemesinden şüphelenerek, şirketi aradı ve durumu yetkililere bildirdi.

Şubeye gelen polisler olay ile ilgili araştırmalara başladı. Kaybolan nakil aracı yakın bir mesafedeki başka banka önünde bulundu. İnceleme başlatan polisler aracın terk edilmiş olduğunu tespit ettiler.

Bankaya ait olan paraların araçta bulunamaması üzerine polisler soruşturma başlattılar görgü tanıkların ifadelerine başvuruldu. Ayhan B.’nın ağabeyi Selahattin B.'ye ait araca binerek, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Ayhan B. Polis tarafından aranmaya başladı.

