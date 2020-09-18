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Akdeniz açıklarında korkutan deprem!

Akdeniz açıklarında Girit Adası'na oldukça yakın bir bölgede deprem tespit edildi! Kandilli Rasathanesi depremler alakalı ayrıntıları paylaştı...

18 Eylül 2020 Cuma 22:31
Akdeniz açıklarında korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma bakıldığında, 18 Eylül tarihinde saat 19.28’de Akdeniz açıklarında 5,7 şiddetinde bir deprem yaşandı. Yapılan açıklamalarda depremin 7,9 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;


“Girit Adası yakınlarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye yakın illerimizde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır”

Kandilli Rasathanesi de Açıkladı

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise Akdeniz açıklarında yaşanan depremin şiddeti 5,6 büyüklüğündeydi. Yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilen depremin Girit Adası’na yakın bir bölgede yaşandığı açıklandı.



Son Güncelleme: 18.09.2020 22:31
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Anahtar Kelimeler:
DepremSarsıntıAfad
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