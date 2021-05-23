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Akçakoca müftüsüne tepkiler yağmaya devam ediyor. Diyanet soruşturma başlattığını duyurdu

Memleketi Sakarya'da cuma namazı kıldıran Akçakoca müftüsü Şaban Soytekinoğlu, vaaz sonrası yaptığı konuşmalarla eleştiri oklarının hedefi oldu. Selanik göçmenlerine yönelik söylemlerinin ardından Akçakoca müftüsüne tepkiler yağmaya devam ediyor. Yaşanılan olay sonrası Diyanet duruma el attı. Müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:02
Akçakoca müftüsüne tepkiler yağmaya devam ediyor. Diyanet soruşturma başlattığını duyurdu
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Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu memleketi olan Sakarya’nın Karasu ilçesine bayram ziyareti yapmak için gitti ve Cuma namazı kıldırdı. Namaz sonrasından Soytekinoğlu, geçtiğimiz haftalarda ve hala Dünya gündemine oturan Filistin’de yaşanan olaylar hakkında yorumlar yaptı. Yahudilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Diyanet soruşturma başlattı

Soytekinoğlu’nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada dolaşmaya başladı ve büyük tepki gördü. Ardından gelen tepkiler sonrasında Diyanet İşleri Bakanlığı müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İşte Şaban Soytekinoğlu’nun tepki alan ve hakkında soruşturma başlatan Selanik göçmenlerini hedef alan o yaptığı ilginç açıklama;

"Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin birtakımın da başkanı"

Soruşturma sonucu nasıl olacak ve Soytekinoğlu görevine devam edecek mi henüz belli değil. Ancak gelen tepkiler doğrultusunda kolay kolay bu açıklamalar unutulacak gibi durmuyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:02
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şaban SoytekinoğluDiyanet Işleri BakanlığıSoruşturmaMüftüSelanik Göçmenleri
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