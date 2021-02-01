AK Parti Siyasal Erdem ve Etik Kurulu Başkanından Payitaht Abdülhamit dizisine sert eleştiri!

AK Parti Siyasal Erdem ve Etik Kurulu üyesinden TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisine sert eleştiri geldi. Eleştirilerde Padişah Abdülhamit karakterinin işlenişi ve görünümüne eleştiri yapılırken vatandaşlar eleştiriyi araştırmaya başladı.

Eleştiriler Siyasal Erdem ve Etik Kurulu ve Eski Milletvekili olan Halide Ezen İncekara’dan geldi. İncekara eleştirilerinde ‘İri bir yüzük, bir baston, gülmeyen, halka karışmayan ve bir düzine adamla Abdülhamit Han’ın verilmesi çok kötü. Çizilen imaj çok kötü. Abdülhamit Han bu kadar kötü bir imajı hakkediyor mu?’ açıklamalarında bulundu.