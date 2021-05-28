AK Parti meclis üyesinin iki çocuğu trafik kazasında can verdi

AK Parti meclisin üyesinin çocukları olduğu öğrenildi

Olay, İskenderun-Arsuz yolu üzerindeki kavşakta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Eren ve Yaren Altun kardeşlere hızla gelen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. hastaneye kaldırılan yaralı kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen can verdi.

Kazada hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun’un, Arsuz Belediyesi AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Altun’un çocukları olduğu öğrenildi. Kardeşlerin cenazesi bugün defnedildi.