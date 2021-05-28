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AK Parti meclis üyesinin iki çocuğu trafik kazasında can verdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde AK Parti meclis üyesi Mehmet Altun'un iki çocuğu Yaren ve Eren Altun, geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:46
AK Parti meclis üyesinin iki çocuğu trafik kazasında can verdi
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Olay, İskenderun-Arsuz yolu üzerindeki kavşakta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Eren ve Yaren Altun kardeşlere hızla gelen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. hastaneye kaldırılan yaralı kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen can verdi.

AK Parti meclisin üyesinin çocukları olduğu öğrenildi

Kazada hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun’un, Arsuz Belediyesi AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Altun’un çocukları olduğu öğrenildi. Kardeşlerin cenazesi bugün defnedildi.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:46
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMehmet AltunTrafik Kazası
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