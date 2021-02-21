AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in çıplak arama açıklamalarında Selda Bağcan'dan eleştiri!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in çıplak arama ile ilgili sarf ettiği cümleler ülkenin her kesiminden eleştiri almaya devam ederken bir eleştiride sesi ile dünyaya nam salan Selda Bağcan’dan geldi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ve Uşak Emniyet Müdürlüğünde 30 kadının gözaltına alındıktan sonra iç çamaşırları dahil olmak üzere çıkarılarak üst araması yapıldığı dile getirilmişti. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup başkanvekili Özlem Zengin, "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi.” Sözleri ile kadınları aşağılar nitelikte ki açıklaması ile eleştirilmişti.

Özlem Zengin’in açıklamalarına bir eleştiri de Selda Bağcan’dan geldi. Bağcan açıklamalarında şarkıları nedeniyle 3 defa hapse atıldığında ve hepsinde çıplak arandığını belirtti.