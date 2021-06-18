AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama! 4. Yargı Paketi meclise sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun son açıklamaları gündemde yer bulmaya devam ediyor. 27 madde ve 4 kanunda değişiklik yapılması öngörülen 4. Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulduğu açıklamaları araştırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’ndan açıklama

Akbaşoğlu açıklamalarında ’27 madde ve 4 kanunda değişiklik yapmak istiyoruz. Özellikle boşanan eşlere yönelik işlenen suçlarda ceza arttırımları yapılacak. İdarelerin cevap verme sürelerini 60 günden 30 güne indireceğiz.’ Dedi.

Yargı reformu ile ilgili gündeme yeni konular eklenirken AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan 4. Yargı Paketi araştırılmaya başlandı. Akbaşoğlu, ‘4. Yargı Paketini gazi meclisimizin takdirine sunuyoruz.’ Açıklamalarında bulunurken İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan önemli yasaları anayasamıza eklemek istiyoruz dedi.

Kadınlara yönelik işlenen suçların en ağır şekilde cezalandırılabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akbaşoğlu, aynı zamanda idarelerin 60 günde cevap verme sürelerinin 30 güne indirilmesini istediklerini dile getirdi.