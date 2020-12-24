Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin

Twitch platformu üzerinden yayınlanan bir programa katılanGrup Başkanvekili Özlem Zengin online olarak katıldığı programda soruları yanıtladı. Programın sunucusu İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğlunu işaret ederek çok soru geldiğini ve oyun konsollarına uygulanan vergi hakkında ne düşündüğü soruldu.

Özlem Zengin soruyu oğluna aktarırken, oğlunun vergiler azaltılması şeklinde cevap verdiği söyledi. Bunun üzerine sunucu İbrahim Haskoloğlu “ Silivri soğuktur” şeklinde yorum yaptı. Özlem Zengin söz konusu şakaya karşı gülerek yanıt verdi.