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Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin "Silivri Soğuktur" şakasına gülerek tepki verdi

Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Twitch platformunda canlı yayına katıldı. Özlem Zengin canlı yayında yapılan “Silivri soğuk olur” şakasına gülerek tepki verdi.

24 Aralık 2020 Perşembe 02:10
Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin
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Twitch platformu üzerinden yayınlanan bir programa katılan Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin online olarak katıldığı programda soruları yanıtladı. Programın sunucusu İbrahim Haskoloğlu, Özlem Zengin’in oğlunu işaret ederek çok soru geldiğini ve oyun konsollarına uygulanan vergi hakkında ne düşündüğü soruldu.

Özlem Zengin soruyu oğluna aktarırken, oğlunun vergiler azaltılması şeklinde cevap verdiği söyledi. Bunun üzerine sunucu İbrahim Haskoloğlu “ Silivri soğuktur” şeklinde yorum yaptı. Özlem Zengin söz konusu şakaya karşı gülerek yanıt verdi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:10
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Anahtar Kelimeler:
AK Partiözlem ZenginIbrahim Haskoloğlu
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