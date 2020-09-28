Ailesinin şiddet uyguladığı 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe, Gazi Mahallesi’nde yaşanan olayda 1 yaşındaki Hayat bebeğin vücudunda çok sayıda yara ve yanık izi tespit edildi. İlk olarak Sancaktepe Eğitim Hastanesi’ne kaldırılan bebek, daha sonra Çekmeköy’deki bir hastaneye götürüldü. Küçük bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Baba gözaltına alındı, anne kayıp
Daha önce de aynı olay yaşanmış
Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olayın yaşanması nedeniyle küçük bebeğin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Hayat bebek bu süreçte Sosyal hizmet ekiplerince gözetim altına alınmış ardından aileye teslim edilmişti.
Son Güncelleme: 28.09.2020 15:13