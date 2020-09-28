Ailesinin şiddet uyguladığı 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe, Gazi Mahallesi’nde yaşanan olayda 1 yaşındaki Hayat bebeğin vücudunda çok sayıda yara ve yanık izi tespit edildi. İlk olarak Sancaktepe Eğitim Hastanesi’ne kaldırılan bebek, daha sonra Çekmeköy’deki bir hastaneye götürüldü. Küçük bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba gözaltına alındı, anne kayıp

Daha önce de aynı olay yaşanmış

5 yıl önce’deki savaş nedeniyle İstanbul’a gelen ailenin bebeklerine şiddet uyguladıkları tahmin ediliyor. Aile ile aynı binada yaşayan apartman sakinlerinin ifadeleri bu ihtimali güçlendiriyor. Bebeğine şiddet uyguladığı ve ölümüne neden olduğu düşünülen Suriyeli baba gözaltına alınırken, anne aranıyor.

Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olayın yaşanması nedeniyle küçük bebeğin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Hayat bebek bu süreçte Sosyal hizmet ekiplerince gözetim altına alınmış ardından aileye teslim edilmişti.