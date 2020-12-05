İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Ailesine mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Eylül bulundu!

Geçtiğimiz hafta Antalya Kepez'de evden çıktıktan sonra ailesine merak etmemeleri konusunda mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Eylül polis ekipleri tarafından bulundu. Sağlık kontrolleri sonrasında ifadesi alınan Eylül ailesine teslim edildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:36
Ailesine mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Eylül bulundu!
Takip Et:

25 Kasım tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesinde ailesine ‘Ben ablamlardayım. Beni merak etmeyin’ yazdıktan sonra haber alınamayan ve polisler tarafından arama başlatılan 14 yaşında ki Eylül Yılmaz, ekipler tarafından Kepez ilçesinde bir evde bulundu.

Geçtiğimiz hafta saat 17.00 civarında arkadaşına gitmek üzere evden çıkan Eylül Yılmaz daha sonrasında ailesine ablasında olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini belirten bir mesaj attı.

Aile, Eylül Yılmaz’a bir daha ulaşamazken baba Bilal ve anne Şermin Yılmaz Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek ihbarda bulundu. Dün gece ihbarı değerlendiren polis ekipleri Eylül Yılmaz’ı bir evde buldu. Eylül Yılmaz’ı sağlık kontrolleri için hastaneye sevk eden polis ekipleri aldığı ifade sonrasında kız çocuğunu ailesine teslim etti.



Son Güncelleme: 05.12.2020 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Antalya KepezKayıpEylülBulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü
Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü
Televizyonu olmadığı için yasağı duymayan boyacı, saatlerce müşteri bekledi
Televizyonu olmadığı için yasağı duymayan boyacı, saatlerce müşteri bekledi
Boş arazideki çantanın içerisinden bebek cesedi çıktı
Boş arazideki çantanın içerisinden bebek cesedi çıktı
5 Aralık korona virüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 31.806 kişinin testi pozitif çıktı
5 Aralık korona virüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 31.806 kişinin testi pozitif çıktı
6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Antalya'daki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi
Antalya'daki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi

Popüler Haberler

BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Beyaz Show ne zamanlar yayınlanıyor? Beyaz Show yeniden başlayacak mı?
Yurtiçi Kargo kaça kadar çalışıyor? 2020 Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri
ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Girişimcilere kredi desteği sağlayan bankalar
Carrefour market 12-25 Eylül 2019 kampanya kataloğu
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Bir Annenin Günahı dizisi Suna karakterini kim canlandırıyor? Özge Özberk kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri Kimdir? Nefise Karatay dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut karakterini Armağan Oğuz canlandırıyor
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.