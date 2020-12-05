Ailesine mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Eylül bulundu!

25 Kasım tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesinde ailesine ‘Ben ablamlardayım. Beni merak etmeyin’ yazdıktan sonra haber alınamayan ve polisler tarafından arama başlatılan 14 yaşında ki Eylül Yılmaz, ekipler tarafından Kepez ilçesinde bir evde bulundu.

Geçtiğimiz hafta saat 17.00 civarında arkadaşına gitmek üzere evden çıkan Eylül Yılmaz daha sonrasında ailesine ablasında olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini belirten bir mesaj attı.

Aile, Eylül Yılmaz’a bir daha ulaşamazken baba Bilal ve anne Şermin Yılmaz Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek ihbarda bulundu. Dün gece ihbarı değerlendiren polis ekipleri Eylül Yılmaz’ı bir evde buldu. Eylül Yılmaz’ı sağlık kontrolleri için hastaneye sevk eden polis ekipleri aldığı ifade sonrasında kız çocuğunu ailesine teslim etti.