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Aile boyu tefecilik! 41 milyon lira ile haksız kazanç sağladılar

Adana’da tefecilik yapan aile üyeleri tutuklandı. Son dakika haberine göre karı, koca, baba, oğul ve kardeşlerinde aralarında bulunduğu aile boyu tefecilikle uğraşan 14 şüpheliden edinilen bilgilere göre 6’sı tutuklandı.

05 Şubat 2021 Cuma 13:53
Aile boyu tefecilik! 41 milyon lira ile haksız kazanç sağladılar
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Adana’da tefecilik yaparak geçimini sağlayan aile 41 milyon lira ile haksız kazanç sağladı. Aile boyu tefecilik yapan aile bireyleri arasında çocuklarında olduğu görüldü. 91 kişiyi mağdur eden aile şebeke olduğu bilgisine ulaşıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği şüphelileri aramak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Şebeke lideri Metin K. eşi Meltem K. kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk K. ve Teoman K. İbrahim G. Abdurrahman D. Abdülaziz D. Ufuk G. İbrahim K. Cumali D. Tahir Y. Ahmet ve Mustafa isimli gençlerinde bulunduğu kalabalık aile şebeke olarak birçok insanı mağdur etti.

Baskın düzenlenen evlerde arama sonucunda toplam 21 milyon 593 bin 629 TL para bulundu. Ayrıca çek senet gibi notlarında bulunduğu baskında birçok sözleşme kağıtları gibi mağdur vatandaşlara ait tapu sözleşmesi, cep telefonu bulundu. Silah, ruhsatsız tüfek gibi birçok tehlikeli cisim bulundu.

 Tefecilerin eline düşen vatandaş intihara kalkıştı!

Bir dönemin valisi olarak bilinen Mahmut Demirtaş tarafından ikna edilen iş insanı Muhammet Özyürek aile şebekesinin eline düştü. 2017 yılında maddi sıkıntılar çeken Özyürek şebeke lideri baba Metin K.’dan 400 bin lira para aldığı öne sürüldü. 400 bin TL karşılık 536 bin liralık senet imzaladığı anlaşıldı. Borcunu ödeyemeyen iş insanı Özyürek’i tehdit eden aile çocuklarını ve kendisini öldürmek ile tehdit edildiğini açıkladı.

Arama sonucunda 14 kişiden 6’sına ulaşılan tefeci aile emniyette işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi.  İçlerinden birçoğu çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili operasyon devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
AdanaTefecilikAile
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