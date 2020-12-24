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Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında çok önemli açıklama! Başvurular ileri tarihe mi ertelendi?

Kısa Çalışma Ödeneğini kimler alabilir? Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları ne zaman? Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nereden yapılıyor? Kısa Çalışma Ödeneği almak için kimler başvuruda bulunabilir? Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik ödeneklerinden kesilecek mi? Koronavirüs salgınından dolayı işyerlerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği hakkında Aile Bakanı'nın yaptığı açıklamalar herkes tarafından araştırılıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 02:54
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında çok önemli açıklama! Başvurular ileri tarihe mi ertelendi?
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Aile Bakanından Kısa Çalışma Ödeneği Açıklaması!

Koronavirüs salgınından kaynaklı kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında açıklamalar yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, Koronavirüs salgınından dolayı 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği için başvuru yapamayan işyerlerinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3 ay kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilineceğini açıkladı.

Önceden Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanan İşyerleri İlave İşçi İçin Bu Ödeneğe Başvuru Yapabilecek!

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamalarda, önceden bu ödenekten yararlanan işletmelerin de hakkında bir takım şeylere değindi. 31 Aralık 2020 tarihine kadar koronavirüsten dolayı zor şartlardan kaynaklı kısa çalışma ödeneği için başvuru yapan işyerlerinin ilave işçileri içinde bu ödeneğe başvuru yapabileceklerini söyledi.

Bakan Selçuk aynı zamanda kısa alışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de vurguladı.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Nereden Yapılacak?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları E-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra başvuru yapanların kısa çalışma ödeneği başlama tarihlerinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrasında bildirilebileceğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:54
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