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Ahmet Şık'ın sokağa çıkın çağrısına soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Şık hakkında suç işlenmesi için alenen tahrik suçlamasını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

05 Şubat 2021 Cuma 13:19
Ahmet Şık'ın sokağa çıkın çağrısına soruşturma açıldı
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İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmaya da 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçlaması gerekçe gösterildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan eylemlere destek vermek için protestoları bahane ederek hükümeti eleştiren ve halka sokağa çıkma çağrıları yaptığı belirlenen Ahmet Şık için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bağımsız milletvekili hakkında bir soruşturma başlattı. Halkı suç işlemek için tahrik ettiğinin gerekçe gösterildiği soruşturma kapsamında intenet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yaptığı çağrılarla halkı sokağa dökme durumunu oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet şıkAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturma
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