Ahmet Şık'ın sokağa çıkın çağrısına soruşturma açıldı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık,tarafındanya tabi tutuldu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmaya da 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçlaması gerekçe gösterildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan eylemlere destek vermek için protestoları bahane ederek hükümeti eleştiren ve halka sokağa çıkma çağrıları yaptığı belirlenen Ahmet Şık için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bağımsız milletvekili hakkında bir soruşturma başlattı. Halkı suç işlemek için tahrik ettiğinin gerekçe gösterildiği soruşturma kapsamında intenet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yaptığı çağrılarla halkı sokağa dökme durumunu oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.