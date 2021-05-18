İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Ahmet Aras'dan hükümete tepki! hakkaniyet nerede?

Bodrum Belediye Başkanı olan Ahmet Aras, hükümetin Kovid-19 salgın dönemi faturasını küçük esnafa kestiğini diye getirdi ve ‘’ hakkaniyet burada nerede? ‘’ diye sordu.

18 Mayıs 2021 Salı 21:02
Ahmet Aras'dan hükümete tepki! hakkaniyet nerede?
Takip Et:

Bodrum Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Aras hükümetin salgına dair aldığı tedbirlerini eleştirdi. AVM2ler ve zincir marketlerin bu tedbirler kapsamında açık olduğunu söyleyerek hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kaynaklanan faturaların da küçük esnafa ödetildiğini dile getirdi ve bu durumda ‘’ hakkaniyet burada nerede var? ‘’ diye de sordu.

Başkan Aras, kişisel sosyal medya hesabından da takipçileri ile paylaştığı videoda şunları söyledi:

‘’ Maalesef ki bu salgından çıkan faturalar küçük esnafa kesilmektedir. Bu dönemde uçaklar tam kapasite dolu, alış veriş merkezleri hizmette, toplu taşıma araçları da trafikte ve hepsi de çalışıyor. Arkadaş, vaka sayıları arttığı zaman da kafeleri kapatalım, restoranları kapatalım, otelleri kapatalım ve kısıtlayalım, berberleri kapatalım deniyor. Sürekli küçük esnaf üzerinden kısıtlama tedbirleri alınıyor, hani güçsüz olana yetiyor bizim gücümüz der gibi. Büyük olan alış veriş merkezlerini kapatamıyoruz veya bu dönemde büyük zincir marketleri kapatamıyoruz neden, çünkü onlar büyük bir sermaye kaynağı. Lakin gariban olan bakkal Şevket’i kapatalım değil mi? Çünkü o istediği kadar bağırsın. Peki arkadaşlar, hakkaniyet burada nerede var? ‘’


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Belediye BaşkanıAhmet Aras
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamları
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Bugün hangi maçlar var, 18 Mayıs 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Meryem karakteri Kimdir? Serpi Gül dizideki rolü ve hayatı
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ayak İşleri dizisi ne zaman başlıyor? Gain Ayak İşleri dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Kanada asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
E-nabız üzerinden aile hekimi değiştirilir mi? 2021 Aile hekimim nerede nasıl öğrenebilirim?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.