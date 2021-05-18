Ahmet Aras'dan hükümete tepki! hakkaniyet nerede?

Bodrum Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Aras hükümetin salgına dair aldığı tedbirlerini eleştirdi. AVM2ler ve zincir marketlerin bu tedbirler kapsamında açık olduğunu söyleyerek hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kaynaklanan faturaların da küçük esnafa ödetildiğini dile getirdi ve bu durumda ‘’ hakkaniyet burada nerede var? ‘’ diye de sordu.

Başkan Aras, kişisel sosyal medya hesabından da takipçileri ile paylaştığı videoda şunları söyledi:

‘’ Maalesef ki bu salgından çıkan faturalar küçük esnafa kesilmektedir. Bu dönemde uçaklar tam kapasite dolu, alış veriş merkezleri hizmette, toplu taşıma araçları da trafikte ve hepsi de çalışıyor. Arkadaş, vaka sayıları arttığı zaman da kafeleri kapatalım, restoranları kapatalım, otelleri kapatalım ve kısıtlayalım, berberleri kapatalım deniyor. Sürekli küçük esnaf üzerinden kısıtlama tedbirleri alınıyor, hani güçsüz olana yetiyor bizim gücümüz der gibi. Büyük olan alış veriş merkezlerini kapatamıyoruz veya bu dönemde büyük zincir marketleri kapatamıyoruz neden, çünkü onlar büyük bir sermaye kaynağı. Lakin gariban olan bakkal Şevket’i kapatalım değil mi? Çünkü o istediği kadar bağırsın. Peki arkadaşlar, hakkaniyet burada nerede var? ‘’