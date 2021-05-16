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Ağrı’da suç makinesi hırsızlar tutuklandı

Ağrı’da kısa bir süre içerisinde birçok soygun düzenleyen hırsızlar sonunda yakalandı. İki hırsıza suç makinesi lakabı takıldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:58
Ağrı’da suç makinesi hırsızlar tutuklandı
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Ağrı’da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle bir süredir aranmakta olan iki şahıs yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre son bir haftadır bir elektrik eşya mağazasında birçok hırsızlık meydana geliyordu. Bu hırsızları bulmak adına düzenlenen operasyonlar sonucu hırsızlar suçüstü yakalandı. İki hırsızın birçok televizyonu çalarak saklamış oldukları yer bulundu. Televizyonların bir kısmı bulunsa da diğer bir kısmının nerede olduğu henüz bilinmemekte. Yakalanan iki hırsızın birçok sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. İki hırsıza suç makinesi lakabı takıldı. Hırsızlar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
AğrıSuç MakinesiHırsızlık
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