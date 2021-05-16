Ağrı’da suç makinesi hırsızlar tutuklandı

’dayaptıkları gerekçesiyle bir süredir aranmakta olan iki şahıs yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre son bir haftadır bir elektrik eşya mağazasında birçok hırsızlık meydana geliyordu. Bu hırsızları bulmak adına düzenlenen operasyonlar sonucu hırsızlar suçüstü yakalandı. İki hırsızın birçok televizyonu çalarak saklamış oldukları yer bulundu. Televizyonların bir kısmı bulunsa da diğer bir kısmının nerede olduğu henüz bilinmemekte. Yakalanan iki hırsızın birçok sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. İki hırsızalakabı takıldı. Hırsızlar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.