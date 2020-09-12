İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Ağrı'da nişan atma meselesi kanlı bitti

Ağrı'da çocukları nişan atan iki aile birbirine girdi.bıçak,Sopa ve baltaların kol gezdiği kavgada 3 kişi yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken olaya polis müdahale etti.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:35
Ağrı'da nişan atma meselesi kanlı bitti
Takip Et:

Dün öğle saatleri arasında çıkan olayda Ağrı Doğubayazıt ilçesinde birkaç ay önce çocukları nişan atan iki husumetli aile arasında kavga çıkması sebebiyle bıçaklı, sopalı ve baltalı olan kavgada 3 kişi yaralandı.


Karşılaştıkları biranda sözlü çıkan tartışma kavgaya dönünce hızını alamayan aile bireyleri birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü. Çevre vatandaşların şikayetleri ile olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekibi sayesinde dövülen şahıslar kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan M.N.P. Van’daki bir hastaneye A.P. ise Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatılırken polis incelemelerde bulundu.



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AğrıAile Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Eylül 1980 darbesi sonucunda idam edilen Erdal Eren kimdir? Nerede idam edildi?
12 Eylül 1980 darbesi sonucunda idam edilen Erdal Eren kimdir? Nerede idam edildi?
Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı
Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası oluştu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası oluştu
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı
MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı
27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi
27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi

Popüler Haberler

Sevilen film Can Feda konusu ve oyuncuları
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
Liverpool Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2020
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Arnavutluk asgari ücreti ne kadar?
2020 yılı Kanada asgari ücreti
BİM aktüel kataloğu 18 Eylül – 25 Eylül 2020 indirimli ürünler listesi
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Legion dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Türkiye'de ne zaman yayınlanacak?
Babil hangi kanalda başlayacak? Babil dizisi için anlaşma tamam! İşte yayınlanacağı kanal
Söz Dragan Öldü mü? Sarp Akkaya Söz Dizisine Veda Etti!
Kanalların yayın akışları 16 Ağustos Cuma - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Devlet memurluğundan atılma cezası hangi durumlarda verilir? Memurluk kuralları
Güncel gümüş fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Eylül 2020 Cumartesi
İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.