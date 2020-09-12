Ağrı'da nişan atma meselesi kanlı bitti

Dün öğle saatleri arasında çıkan olayda Ağrı Doğubayazıt ilçesinde birkaç ay önce çocukları nişan atan iki husumetli aile arasında kavga çıkması sebebiyle bıçaklı, sopalı ve baltalı olan kavgada 3 kişi yaralandı.

Karşılaştıkları biranda sözlü çıkan tartışma kavgaya dönünce hızını alamayan aile bireyleri birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü. Çevre vatandaşların şikayetleri ile olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekibi sayesinde dövülen şahıslar kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan M.N.P. Van’daki bir hastaneye A.P. ise Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatılırken polis incelemelerde bulundu.

