Ağrı'da mart ayında soğuklar devam ediyor

Ülkemizin birçok yerinde mart ayı sıcak ve bahar havası edasıyla geçerken, Ağrı vatandaşları soğuk havayla mücadele ediyor. Sıcaklıkların -17'ye kadar düştüğü Ağrı'da vatandaşlar olumsuz olarak etkilenirken, ağaçların dalları ve bitkilerin kırağı tutması güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Ağrı'da araçların camları buz tutarak vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Ayrıca nehirler ve dereler buz tuttu. Binaların çatılarında buz sakıtları meydana geldi.