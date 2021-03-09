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Ağrı'da mart ayında soğuklar devam ediyor

Ülkemizin çeşitli yörelerinde mart ayı bahar havasını getirmişken, Ağrı'da soğuk havalar devam ediyor. Soğuk hava vatandaşların hayatlarını olumsuz etkiliyor.

09 Mart 2021 Salı 12:48
Ağrı'da mart ayında soğuklar devam ediyor
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Ülkemizin birçok yerinde mart ayı sıcak ve bahar havası edasıyla geçerken, Ağrı vatandaşları soğuk havayla mücadele ediyor. Sıcaklıkların -17'ye kadar düştüğü Ağrı'da vatandaşlar olumsuz olarak etkilenirken, ağaçların dalları ve bitkilerin kırağı tutması güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. 

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Ağrı'da araçların camları buz tutarak vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Ayrıca nehirler ve dereler buz tuttu. Binaların çatılarında buz sakıtları meydana geldi. 



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:48
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