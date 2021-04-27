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Ağrı'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 3'ü ağır 12 yaralı!

Ağrı ilinin Patnos ilçesinde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

27 Nisan 2021 Salı 00:39
Ağrı'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 3'ü ağır 12 yaralı!
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen 12 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı kavganın yaşandığı köyde jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
AğrıPatnosArazi KavgasıSilahlı Kavga
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