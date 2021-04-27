Ağrı'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 3'ü ağır 12 yaralı!

’nınilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkansonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen 12 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı kavganın yaşandığı köyde jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.