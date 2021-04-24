Ağrı'da iftar vakti çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ağrı’da yaşanan akıl almaz olayda iftar vaktinde sözlü tartışmaya başlayan iki ailenin tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın yakınları haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Ağrı’da merkeze bağlı olan Yukarı Ağadeve köyünde iftar vaktinde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Silahlı kavgada 2 çocuk sahibi Erdal Kaplan (32) silahla vurulma sonucunda hayatını kaybetti. jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Kaplan’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.