Ağrı Diyadin'de 1.5 milyar dolar değerinde altın rezervi!

Ağrı'ya bağlı Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi bölge halkını oldukça heyecanlandırdı. İlçeye bağlı Mollakara köyünde bulunan altın rezervinin değerinin tam 1.5 milyar dolar olduğu öğrenilirken rezervin 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı aktarıldı.

2 ayrı bölgede tespit edilen rezervler ile ilgili bilgi veren Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bölgeye yapılacak yatırımla bölgede yaklaşık bin kişilik bir istihdam sağlanacağı ve bölgenin kısa sürede kalkınacağını ifade etti.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal ise, bölgede yaşanan bu gelişmelerin ardından rezerv çalışmalarının başlatıldığı ve altının 2022 yılında çıkarılmaya başladığını belirterek bölgeye en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılması gerektiğini ve tespitin yapıldığı 2 alanda 2022 yılında ilk altın dökümüne başlamayı düşündüklerini kaydetti.