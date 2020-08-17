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Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre uzaklıktaki görüntüler şok etkisi yarattı

Ağrı Dağı'nın 4200 metresinde karşılaşılan görüntüler şok etkisi yarattı.Tüm alanın çöplüğe dönüştüğü yerde görüntüleri görenler isyan etti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:40
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre uzaklıktaki görüntüler şok etkisi yarattı
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Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen dağcılar  Ağrı Dağı’na tırmanış gerçekleştiriyor.5176 metre yüksekliğe tırmanan dağcıların 4200 metre yükseklikte bulunan kamp alanında oluşturdukları çöp yığınları şoke etti.


Ağrı Dağına tırmanan bir vatandaşın çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla sitem ettiği dağcılara buraların belediye tarafından toplanamayacağını her dağcının çöpünü geri getirmesinin zor almadığına dikkat çekerek Dağcılarda bunu yaparsa işimiz gerçekten çok zor ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 17.08.2020 17:40
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıÇöp YığınıZirve
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