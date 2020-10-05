Ağır hasta sayısındaki azalış devam ediyor! 5 Ekim korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında 5 ekim tarihli koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 115 bin 632 oldu ve bu testlerin bin 603 tanesini pozitif çıktı. Böylelikle toplam test sayısı 11 milyona yaklaşırken toplam vaka sayısı ise 326 bini geçti.

Öte yandan son 24 saat içinde hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 57 kişi artarken toplam vefat sayısı ise 8 bin 498 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda aktif hasta sayısının düşürülmesi gerektiğini vurguladı ve bunun içinde tedbirli olmaya davet etti..

5 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU