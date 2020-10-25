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Ağaç kesme tartışması dehşete yol açtı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Aydın Savrun, ağaç kesme tartışması nedeniyle amcası, yengesi ve kuzenlerine açtı. Amca Hilmi Savcun (64) ile oğul Mustafa Savcun (34) vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

25 Ekim 2020 Pazar 22:15
Ağaç kesme tartışması dehşete yol açtı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Küçük Elmagölü Mahallesi’nde yaşanan olayda iddialara göre Aydın Savrun, aynı avluda ikamet ettiği Hilmi Savcun ile ağaç kesme nedeniyle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle Savcun, amcası Hilmi, yengesi Güldane, kuzenleri Mustafa, Ebru, Hasan Nuri ile İnan Savcun’a ateş açtı.


Amca Hilmi ve oğul Mustafa Savcun vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karakola giderek teslim oldu

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Aydın, jandarma karakoluna teslim oldu. Yaralılar ise Ceyhan’da yapılan müdahalelerinden sonra Adana’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.  



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:43
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Anahtar Kelimeler:
AdanaAğaç Kesme Tartışması
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