Ağaç kesme tartışması dehşete yol açtı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Küçük Elmagölü Mahallesi’nde yaşanan olayda iddialara göre Aydın Savrun, aynı avluda ikamet ettiği Hilmi Savcun ile ağaç kesme nedeniyle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle Savcun, amcası Hilmi, yengesi Güldane, kuzenleri Mustafa, Ebru, Hasan Nuri ile İnan Savcun’a ateş açtı.

Karakola giderek teslim oldu

Amca Hilmi ve oğul Mustafa Savcun vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Aydın, jandarma karakoluna teslim oldu. Yaralılar ise Ceyhan’da yapılan müdahalelerinden sonra Adana’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.