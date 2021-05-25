Ağaç katliamına son vermek için ağaca çıktılar

İşkencedere Vadisi’nde yaşayan köylü halkı Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağına karşı mücadele verdiler. Sabah erken saatlerde şirketin iş makineleri yol açma çalışmasına devam ederken, iş makinelerinin giremediği yerlerde de motorlu hızar ilelar kesilmeye başlandı.

Jandarmanın kontrolü ile yapılan ağaç kesimine karşı tepki gösteren köylüler, ormana verilen zararın önüne geçmek için ağaçlara çıktılar. 63 yaşındaki Ali Akyıldız, sabah saatlerinde çıkmış olduğu ağaçtan indirilemedi. Akyıldız, vadide gerçekleştirilen çalışmanın sona ermesinden sonra ağaçtan ineceğinden bahsetti. Ali Akyıldız'ın yakın çevresinden Ömer Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alınan köylülerden oldu. Jandarma ormanda köylüleri aramaya koyulurken, köylüler çalışma gerçekleştirilen yerdeki iş makinelerinin ağaçları nasıl katlettiğini görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak destek aradı.