İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Ağaç katliamına son vermek için ağaca çıktılar

Rize, İkizdere, İşkencedere Vadisi'nde taş ocağının yol çalışmasını yapan iş makineleri ağaçları katletmeye sürdürünce bölgedeki halk duruma sessiz kalamadı. Bölge halkı ağaç katliamının önüne geçmek ve arı kovanlarını korumak amacıyla ağaçlara çıktı. Jandarma 2 şahsı gözaltına aldı.

25 Mayıs 2021 Salı 17:58
Ağaç katliamına son vermek için ağaca çıktılar
Takip Et:

İşkencedere Vadisi’nde yaşayan köylü halkı Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağına karşı mücadele verdiler. Sabah erken saatlerde şirketin iş makineleri yol açma çalışmasına devam ederken, iş makinelerinin giremediği yerlerde de motorlu hızar ile ağaçlar kesilmeye başlandı.

Jandarmanın kontrolü ile yapılan ağaç kesimine karşı tepki gösteren köylüler, ormana verilen zararın önüne geçmek için ağaçlara çıktılar. 63 yaşındaki Ali Akyıldız, sabah saatlerinde çıkmış olduğu ağaçtan indirilemedi. Akyıldız, vadide gerçekleştirilen çalışmanın sona ermesinden sonra ağaçtan ineceğinden bahsetti. Ali Akyıldız'ın yakın çevresinden Ömer Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alınan köylülerden oldu. Jandarma ormanda köylüleri aramaya koyulurken, köylüler çalışma gerçekleştirilen yerdeki iş makinelerinin ağaçları nasıl katlettiğini görüntülerini  sosyal medyadan paylaşarak destek aradı.


Son Güncelleme: 25.05.2021 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AğaçİkizdereRizeKatliam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2021
FOX TV Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
ALES sınavından alınan puan kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Mahkemelik olmak polis olmaya engel mi, bekçi olunabilir mi? 2021 sabıkası olan biri polis yada bekçi olabilir mi?
Bugün kimin maçı var? 25 Mayıs 2021 Salı TV'de spor ekranı
Çukur 129. bölüm izle Show TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Aile hekimi değiştirilebiliyor mu? 2021 Aile hekimi değiştirme şartları neler?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin anlamı
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Gerçek adı ne? Kerem Atabeyoğlu oynadığı diziler
Masumiyet dizisi bitti mi? Masumiyet neden erken final yaptı? Masumiyet dizisinde finalin gerçek sebebi ne?
Android telefona root atma işlemi nasıl yapılır?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 25 Mayıs 2021 Salı
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.