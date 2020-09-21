Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı!

Afyonkarahisar’da gerçekleşen olayda, parkta oturdukları sırada henüz nedeni bilinmeyen olay sonrasında tartışmaya başlayan arkadaşın kavgası kanlı bitti. Arkadaşıyla tartıştıktan sonra gitmeye çalışan Kerem Aslan(18) arkadaşının sırtından bıçaklaması nedeni ile hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri olay yerine geldiğinde M.K. isimli şahsı bulamadı. Kamera kayıtları ve soruşturma sonucunda M.K. yakalandı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı ilçesinin Önek Mahallesinde gerçekleşen olaya 18 yaşında ki Kerem Aslan ile 19 yaşında ki M.K. arasında nedeni bilinmeyen bir olay nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K. yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı Kerem’i sırtından bıçaklayarak yaladı. Çevrede ki vatandaşların özel aracı ile acilen Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen Kerem Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın sonrasında kaçan M.K jandarma tarafından kısa sürede yakalanırken sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Ekipler konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirti.