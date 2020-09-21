Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki gencin ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesinde yer alan Önek Mahallesi’nde gerçekleşen acı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki Kerem Arslan ile 19 yaşındaki Murak K. henüz bilinmeyen bir nedende dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü ve 19 yaşındaki Murat K. 18 yaşındaki Kerem Arslan’ı sırtından bıçakladı.
Yaşanan olayın ardından Murat K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Son Güncelleme: 21.09.2020 16:43