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Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki gencin ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Afyonkarahisar’da şok bir olay yaşandı. 18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı. Sırtından bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gencin bıçaklandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki gencin ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
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Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesinde yer alan Önek Mahallesi’nde gerçekleşen acı olay güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki Kerem Arslan ile 19 yaşındaki Murak K. henüz bilinmeyen bir nedende dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü ve 19 yaşındaki Murat K. 18 yaşındaki Kerem Arslan’ı sırtından bıçakladı.


Olayın ardından Murat K. kaçarken, Kerem Arslan’ın yaralı halleri kameralara yansıdı. 18 yaşındaki gencin iki kez yere düşüp kalktığı ve yakınlarına haber vermeye çalıştığı görüldü. Kerem Arslan’ın yakınları olay yerine şahsi araçlarıyla gelerek Kerem’i hastaneye götürse de Kerem Arslan tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Murat K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 16:43
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarBıçaklama
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